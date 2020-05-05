İftara yetişemeyenlere hurma dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'te uygulamaya konulan 'İftara 5 kala' projesiyle kentin trafik yoğunluğu olan bölgelerinde hurma ve iftariyelik dağıtıldı.



Şahinbey Belediyesi tarafından uygulanan proje ile iftara yetişemeyen sürücü ve yolculara kavşakta bekleyen ekipler su, hurma, meyve suyu ve kekten oluşan iftariyelik dağıtıyor. İftarlıklarını alan sürücü ve yolcular ise ezanın okunmasıyla oruçlarını açıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan ayında yolda kalan vatandaşlara ve şoförlere kumanya dağıtarak oruçlarını açmalarını sağladıklarını belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz 'İftara 5 kala' projemiz ile işlerinden evlerine giden vatandaşlarımızın ve görev başında olan şoförlerimizin oruçlarını açmalarını için kavşaklarda kumanya dağıtıyoruz. Projemizin ismi İftara 5 kala, trafikte ve kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlarımıza içerisinde su, hurma, meyve suyu ve kek olan iftariyelik veriyoruz. Vatandaşlarımız ezan okunduğunda yolda iftarlarını açabiliyorlar. Böylelikle eve gidinceye kadar aç kalmamalarını sağlıyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz" dedi.



Şahinbey Belediyesinin iftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından memnun olan sürücüler ise "İftar vaktine yolda yakalanmıştık ama Şahinbey Belediyesi ekipleri bizlere Ramazan'ın bereketini ve birliğini bir kez daha gösterdiler. İftar vakti bizleri unutmayarak iftarlık dağıttılar. Bu uygulamaya katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle bir uygulama yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP