İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı - Son Dakika

İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 19.45 sıralarında Mesudiye mahallesi Çiftlik sokakta meydana geldi.
Tuncay Ferik yönetimindeki 16 AEK 889 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yoğun dumanı gören sürücü aracı park edip yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
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