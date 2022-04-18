İftarda çorbadan sonra 10 dakika önemli - Son Dakika
Üye Girişi

İftarda çorbadan sonra 10 dakika önemli

18.04.2022 10:31

Su ve hurma ile orucu açtıktan sonra mutlaka çorba içilmesinde fayda olduğunu belirten Diyetisyen Gülşah Bozkurt, "Çorbadan sonra 10 dakika ara vermek, sindirim sistemi için çok önemli. Aynı zamanda 'Ramazanda nasıl zayıflayabilirim' diyenler için de bu güzel bir cevap" dedi.

Su ve hurma ile orucu açtıktan sonra mutlaka çorba içilmesinde fayda olduğunu belirten Diyetisyen Gülşah Bozkurt, "Çorbadan sonra 10 dakika ara vermek, sindirim sistemi için çok önemli. Aynı zamanda 'Ramazanda nasıl zayıflayabilirim' diyenler için de bu güzel bir cevap" dedi.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu ifade eden Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Diyetisyeni Gülşah Bozkurt, "Fakat hızlı kilo kayıplarını hiçbir şekilde istemiyoruz. Çünkü hızlı kilo kaybının karşılığı, kas ve su kaybı yaşatmaktadır. Ramazan ayında en çok sıkıntı yaşanılan konulardan bir tanesi de, susuzluktur. Çünkü yaklaşık 16 saate yakın susuz kalıyoruz. Bizim de iftar ile sahur arasında canımız istemiyor dahi olsa günlük su alımımızı tamamlamamız gerekiyor. Çeşitli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Karbonhidrat, protein, doymamış yağ kaynakları, vitamin ve mineralleri çeşitli olacak şekilde almamız gerekiyor" dedi.

En büyük hatalardan birinin de, sahur yapmadan oruç tutulması olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Bozkurt, "Bu hızlı kilo kaybını arttırabilir. İstemediğimiz kas kayıplarını ortaya çıkarabilir. Vücudun fizyolojik yapısını bozup, kan şekerinin daha çok düşmesine sebep olacaktır. Aynı şekilde kan basıncı ve tansiyon sorunları da yaşanacaktır. Biz bu problemlerin yaşanmaması için mutlaka sahura kalkılmasını istiyoruz. Sahura kalktığımızda da, su içip yatmadan gerçekten protein ve karbonhidrat dengeli olacak şekilde besinleri güzel bir öğün hazırlayarak sahur yapmalıyız" şeklinde konuştu.

İftarda da bazı önemli noktaların olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Bir bardak su ile orucumuzu açtıktan sonra mutlaka hurma yenmesinde fayda vardır. Çünkü hurma, kalsiyum, magnezyum ve lif kaynağıdır. Kabızlık problemi oluşabiliyor. Bunu azaltmaya en güzel destek olacaktır. Su ve hurma ile orucu açtıktan sonra mutlaka çorba içilmesinde de fayda vardır. Bu şekilde midede oluşabilecek gaz, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini azaltmış oluyoruz. Çorbadan sonra 10 dakika ara vermek, sindirim sistemimiz için çok önemli. Aynı zamanda 'Ramazanda nasıl zayıflayabilirim' diyenler için de bu güzel bir cevaptır. Daha sonrasında katı ana yemekler yenebilir. Bir de en önemlisi, oluşabilecek tatlı isteklerini karşılayabilmek. Ramazanda tatlı isteklerini yemeğin hemen ardından kesinlikle önermiyoruz. İftardan en az 2 saat geçtikten sonrasında az şekerli ve sütlü bir tatlıyla bu ihtiyaç karşılanabilir. Kabızlık problemi yaşayanlar için kuru erik, kayısı ve incirle bir ara öğün yapılabilir. Siyah çaydan ziyade, yeşil çay kilo vermemize de yardımcı olacaktır" dedi.

(Abdullah Çibir/ İHA)

İftarda çorbadan sonra 10 dakika önemli
İftarda çorbadan sonra 10 dakika önemli
İftarda çorbadan sonra 10 dakika önemli
İftarda çorbadan sonra 10 dakika önemli
İftarda çorbadan sonra 10 dakika önemli

YORUMLAR
500
Balıkesir'de çiftçiler iki yıl aradan sonra iftarda buluştu Balıkesir'de çiftçiler iki yıl aradan sonra iftarda buluştu Phaselis Tüneli açıldı, yolculuk süresi 10 dakika kısalacak Phaselis Tüneli açıldı, yolculuk süresi 10 dakika kısalacak

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İftarda çorbadan sonra 10 dakika önemli - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:13 "Zimem Defteri" geleneği Erzincan'da yüzleri güldürdü' İhtiyaç sahibi vatandaşların borçları sıfırlandı
11:10 2 polisi vuran şüpheli ve babası tutuklandı! İfadesi de en az yaptıkları kadar inanılmaz: Kaçmak için yaptım
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:59 Yerli otomobil üretiminde yaklaşan final heyecanı: TOGG paylaştı
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:54 Motokuryeler yaşadıkları zorlukları sıraladı! Hükümete 2 konu üzerinden çağrıda bulundu
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:25:06. #1.11#
SON DAKİKA: İftarda çorbadan sonra 10 dakika önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement