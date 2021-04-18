İftarda yemek kavgası... 8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

İftarda yemek kavgası... 8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü

SİVAS - Sivas'ta kocası tarafından defalarca bıçaklanan 8 çocuk annesi 60 yaşındaki Mevlüde Parlak, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde tek katlı evde meydana geldi. 60 yaşındaki Rahmi Parlak ve 60 yaşındaki Mevlüde Parlak çifti iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında Rahmi Parlak, 8 çocuğun annesi olan eşini bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından toplam 4 bıçak darbesi alan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Rahmi Parlak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Mevlüde Parlak'ın cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Parlak'ın hayatını kaybettiği bilgisini alan yakınlarıysa çiftin Karşıyaka Mahallesinde bulunan evine geldi. Hayatını kaybeden kadının kardeşi, "yapacağını yaptı. Ömür boyu hapiste sürünsün" diyerek isyan etti.