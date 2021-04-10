İftardan imsak saatine kadar planlı elektrik kesinti yapılmayacak - Son Dakika

İftardan imsak saatine kadar planlı elektrik kesinti yapılmayacak

10.04.2021 13:00
İftardan imsak saatine kadar planlı elektrik kesinti yapılmayacak, System.String[]

Türkiye'de üç bölgede 8.4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ çalışma saatlerinde Ramazan ayına özel düzenlemeye gittiğini duyurdu.

Türkiye'de üç bölgede 8.4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ çalışma saatlerinde Ramazan ayına özel düzenlemeye gittiğini duyurdu. Buna göre Ramazan boyunca İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta iftardan imsak saatine kadar planlı bakım, yatırım ve bağlantı çalışmaları kaynaklı kesinti yapılmayacak.

Türkiye'de 3 dağıtım bölgesinde 8.4 milyondan fazla abonesine hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), tüketicilerin Ramazan ayı boyunca enerjide sıkıntı yaşamaması için planlı kesinti saatlerinde yeni düzenlemeye gitti. Pandemi sürecinde dağıtım şebekelerindeki kullanıcıların planlı elektrik kesintilerinden asgari düzeyde etkilenmesi için çalışmalarının yüzde 80'ini gece 00.00-06.00 arasında gerçekleştiren 3 şirket, iftar ile sahur arasında tüketicilere kesintisiz enerji hizmeti sunmak hedefiyle 13 Nisan'da başlayan Ramazan ayı boyunca bu saatler arasındaki planlı kesintileri iptal etme kararı aldı.

"KESİNTİLER 17.00'YE KADAR SONA ERECEK"

Bu adım ile İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Ramazan ayında iftardan imsak saatlerine kadar planlı bakım, yatırım ve bağlantı çalışmalarından kaynaklanan kesintiler yapılmayacak. Mesken ağırlıklı bölgelerde gerçekleştirilecek uygulama kapsamında enerjinin güvenli sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu çalışmalar ise en geç saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

PLANLI KESİNTİLER NEDEN YAPILIYOR?

İstanbul Avrupa Yakası'nda 5.2 milyon aboneye hizmet veren BEDAŞ, Antalya, Burdur ve Isparta'da 2.2 milyon abonesi olan AEDAŞ ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla abonesi bulunan ÇEDAŞ, kaliteli ve kesintisiz enerji için ihtiyaç duyulan noktalara düzenli olarak bakım ve yatırım çalışmaları yapıyor. Planlı bakım ve yatırım çalışmaları sırasında ise gerek abonelerin gerekse çalışanların güvenliği için elektriğin bir süre kesilmesi gerekiyor. Planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gündeme gelen kesintiler aslında ileride daha büyük çaplı kesintilerin önünü geçmek, mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin talep ettiği enerjiyi karşılamak için zorunluluk olarak gündeme geliyor. Kesintinin olacağı bölgelerdeki abonelere önceden bilgilendirme yapılırken şartlara göre çalışmaların tüketicilerin enerjiye en az ihtiyaç duyacağı saatlerde yapılmasına gayret gösteriliyor.


İftardan imsak saatine kadar planlı elektrik kesinti yapılmayacak
İftardan imsak saatine kadar planlı elektrik kesinti yapılmayacak
İftardan imsak saatine kadar planlı elektrik kesinti yapılmayacak
İftardan imsak saatine kadar planlı elektrik kesinti yapılmayacak
İftardan imsak saatine kadar planlı elektrik kesinti yapılmayacak

Başkent Elektrik Dağıtım, Yatırım, Türkiye, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İftardan imsak saatine kadar planlı elektrik kesinti yapılmayacak - Son Dakika Ekonomi


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