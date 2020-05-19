İftardan Sahura Yatırım Zirvesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın şehir merkezi ve ilçelerde yapacağı projeler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla iftardan sahura kadar süren bir toplantıda tek tek ele alındı. Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Projeler tamamlandığında Kayseri'nin çehresi bir başka güzel olacak. Memduh Başkanımız Allah'ın izniyle bu projelerin altından kalkar" diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi'ndeki yatırım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre-Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.



İftarla başlayan ve sahurla sona eren yatırım zirvesinde tüm katılımcılar maske taktı ve toplantı masasında sosyal mesafeye özen gösterildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ve gelecek yıllarda yapacağı tüm projeler tek tek ele alındı.



ÖZHASEKİ: BAŞKANIMIZIN LAKABI ATOM KARINCA



Toplantı sonrası açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yaptı. Konuşmasında Başkan Büyükkılıç'ın çok çalışkan olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Başkanımızın projelerini tek tek gözden geçirdik. Bu yıl programda olanlar ve önümüzdeki yıllarda yapılacak olan ne kadar proje varsa hepsini tek tek ekrana yansıtarak uzun uzun teatilerde bulunduk. Kayseri'miz için çalışıyoruz. Değerli Başkanımızın eskiden beri 'Atom Karınca' diye bir sıfatı var. Yerinde duramaz. Çalışır ve koşturur. Bize de düşen değerli başkanımıza yardımcı olmak" dedi.



"KAYSERİ'NİN ÇEHRESİ DAHA DA GÜZEL OLACAK"



Toplantı süresince ele aldıkları projelerden bazıları hakkında bilgiler de veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Başkan Büyükkılıç'ın tüm bu projelerin altından rahatlıkla kalkacağını belirtti. Ankara nezdinde her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Özhaseki, "Erciyes dağında termal suyun çıkarılması, eğer olmazsa İncesu tarafındaki suyun ne kadar maliyetle Erciyes'e kazandırılacağı projesini konuştuk. O su geldiğinde Erciyes 12 ay turizme hizmet verecek. Bunun Kayseri ekonomisine ne kadar katkısı olacağını söylemeye gerek yok. Ardından Anayurt raylı sistem hattını konuştuk. Hava İkmal Millet Bahçesi'ni ele aldık. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesini konuştuk. Şimdi Sahabiye'de yeni proje ile yeni bir hayat başlıyor. İlçelerde yapılacak projeler de dahil yüzlerce projeyi tek tek ele aldık. Bunları yapmaya gücümüz yeter. Memduh Başkanımız bunların hepsinin altından kalkar. Allah'ın izniyle daha da fazlasını yapar. Bize de düşen yardımcı olmak. Ankara nezdindeki işleri takip ederek Büyükşehir Belediyesi'nin bir isteği varsa onun uğrunda koşmak. Kayseri'mizdeki bu uyum kültürü her zaman şehrimize pozitif olarak yansımıştır. Allah'ın izniyle bu projeler bittiğinde Kayseri'nin çehresi daha da güzel olacak. Yüzümüzün akıyla bu işlerin altından kalkacağız" diye konuştu. - KAYSERİ