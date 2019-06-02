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İftarı basıp Kuran yaktılar

27 dakika önce

DANİMARKA'nın başkenti Kopenhag'da 'Belediye Meydanı'nda İftar' programı düzenlendi.

İftarı basıp Kuran yaktılar, System.String[]
DANİMARKA'nın başkenti Kopenhag'da 'Belediye Meydanı'nda İftar' programı düzenlendi. Her yıl düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı iftar, aşırı sağcı grubun protestosuna sahne oldu. Aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön) lideri Rasmus Paludan ve partililer, iftar saatinde belediye meydanına gelerek Kur'an-ı Kerim yaktı. Akşam ezanının okunmasının ardından meydanı gören bir otelin balkonuna "Avrupa bizim" yazılı pankart asan aşırı sağcılar, megafon ile İslam ve Müslüman karşıtı sloganlar attı. Aşırı sağcılar, yaptıkları eylemi Youtube üzerinden canlı yayınladı.

SARI YELEKLİ BARIŞ BEKÇİLERİ İFTAR YAPANLARI BEKLEDİ Olay yerine gelen polis, pankartı kaldırdıktan sonra aşırı sağcıları bölgeden uzaklaştırdı. Kendilerini 'Barış Bekçileri' olarak adlandıran Danimarkalılar da sarı yelekler giyerek meydanın etrafında iftar bitene kadar bekledi. İftara katılanlara destek veren Danimarkalılar, aşırı sağcılara tepki gösterdi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:58 
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