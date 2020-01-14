İftira suçundan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İftira suçundan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İftira suçundan aranan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iftira suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

İftira suçundan aranan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iftira suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca iftira suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
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