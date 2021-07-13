İGA, 5,8 milyar Euro borcunu refinanse etti

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kreditörlerle yaptığı görüşme sonrası 5,8 milyar Euro borcunu refinanse etti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, mevcut kreditörlerle gerçekleştirdiği görüşme sonucunda anlaşmaya vararak 5,8 milyar Euro borcunu refinanse etti. Mayıs ayında yapılan anlaşmayla kredinin vadesinin iki yıl uzatıldığı ve faizinin de düşürüldüğü öğrenildi.

(Ferhat Yasak/İHA)