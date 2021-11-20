İGA "ArtWist Atık'tan Heykel Yarışması"nın kazananları açıklandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kültür ve sanatın buluşma noktası İGART Sanat Projelerİ kapsamında "ARTWİST Atık'tan Heykel Yarışması"nda dereceye girenleri açıkladı.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarışmada birinciliği Mustafa Tuğrul'un, ikinciliği Gülfidan Soyuğur'un, üçüncülüğü ise Vefa Kocalaz'ın kazandığı belirtildi.

Yarışmada mansiyon ödüllerini ise Mehmet Hasan Demirci, Yıldız Özer, Doruk Özkoç, Abdurrahman Datlu, Büşra Kölmük, Özgür Ballı, Ayşegül Düşek, Ubeydullah Bayrak, Parya Pahlevani ile Ümmügülsüm Soyyiğit'in kazandığı kaydedildi.

Yarışmada birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye 5 bin lira ödül verildiği ifade edildi.