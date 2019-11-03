İGA çalışanları serebral palsili çocuklar için koştu

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA çalışanları ve yöneticileri, 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda serebral palsili çocuklara destek olmak için koştu.



İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın çalışanları ve yöneticileri, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına serebral palsili çocuklar için 'Birlikte güçlüyüz' sloganıyla farkındalık oluşturmak ve destek amacıyla 41. Vodafone İstanbul Maratonu'na katıldı. İGA, çocukların yürüyebilmeleri, konuşup yazabilmeleri, akranları gibi dünyayı keşfedebilmeleri için ihtiyaç duydukları doğru tedaviyi sağlamak ve tedavi gören çocuklara destek için koşarak, TSCV bünyesinde bir seferde yapılmış en yüksek bağışı toplamayı başardı. İGA yöneticileri ve çalışanlarının yakınları da bağışlarıyla serebral palsili çocuklara destek olurken, dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan Türkiye'nin en geniş katılımlı kitlesel etkinliği Vodafone İstanbul Maratonu'na katılanlar Asya'dan Avrupa'ya geçerken Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde maratonu tamamladı.



"İGA olarak toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle iyilik peşinde koşuyoruz"



İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "İGA olarak ticari faaliyetlerimizin ötesinde toplumsal alana da fayda sunma yönünde önemli bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu kapsamda serebral palsili çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlamak için sivil toplum çalışmaları yürüten Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına 41. İstanbul Maratonu'na katıldık. Hedefimiz, serebral palsili çocukların rehabilitasyon giderlerine destek olarak sosyal hayatta daha fazla yer edinebilmelerini sağlamak. Bunun için İGA ailesi olarak çalışanlarımızın bulduğu 'Birlikte güçlüyüz' sloganı ve geniş bir gönüllü katılımıyla iyilik peşinde koşarak çocuklarımızın hayata tutunmasına destek olduk. Her şey ülkemizin yarınları çocuklarımız için" dedi. - İSTANBUL