İGA CEO'su Kadri Samsunlu örnek taksiciyi makamında ağırladı - Son Dakika

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, turistin araçta unuttuğu 2 milyon 800 bin lira değerindeki 300 bin Euro dövizi sahibine teslim eden taksiciyi makamında ağırlayarak tebrik etti.

İstanbul Havalimanı'nda görevli taksicilerden Engin Olgaç, geçtiğimiz günlerde Finlandiya uyruklu bir yolcuyu havalimanından alarak Laleli'deki bir otele bırakmış, akabinde arka koltukta içerisinde 300 bin Euro bulunan çantayı arabada unuttuğunu fark etmesi üzerinde, 2 milyon 800 bin lira değerindeki dövizi sahibine iade etmişti. Servet değerindeki parayı hiç düşünmeden sahibine teslim eden örnek taksici, meslek örgütleri tarafından ödüllendirilmişti. Havalimanında görev yapan duyarlı taksici, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu tarafından da makamında ağırlandı. Samsunlu, gösterdiği örnek davranış dolayısıyla 31 yaşındaki Engin Olgaç'ı tebrik ederek hediye takdim etti. Ziyarette İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da yer aldı. - İSTANBUL