İGA CEO'SU SAMSUNLU: BİYOMETRİK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEK İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ - Son Dakika

İGA CEO'SU SAMSUNLU: BİYOMETRİK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEK İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ

12.05.2021 12:23
İGA CEO'SU SAMSUNLU: BİYOMETRİK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEK İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ, System.String[]

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından düzenlenen "Aviation Straight Talk" etkinliğinde konuşan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, koronavirüs salgını sürecinde temassız seyahatin önemine vurgu yaptı.

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından düzenlenen "Aviation Straight Talk" etkinliğinde konuşan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, koronavirüs salgını sürecinde temassız seyahatin önemine vurgu yaptı. Samsunlu, "Bekleme sürelerini azaltacak biyometrik ve temassız güvenlik kontrolleri üzerinde çalışıyoruz. Biyometrik verileri bizim toplama hakkımız yok ve bunun için hükümetimizin iznine ihtiyacımız var. Biyometrik çözümler geliştirmek için şu anda İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu EUROCONTROL'ün "Aviation Straight Talk Live" paneline konuk oldu.

İGA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada panelde Kadri Samsunlu'nun EUROCONTROL Genel Direktörü Eamon Brennan'ın canlı yayın konuğu olduğu duyuruldu. Açıklamada Brennan'ın programda yaptığı konuşmasında, Türkiye'ye dair güncel uçuş istatistiklerini paylaşarak, tam kapanma öncesinde İstanbul Havalimanı'nın yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu bilgisini paylaştığı ifade edildi.

"BU KRİZİ ATLATMAMIZ GEREKİYOR"Panelde, koronavirüs pandemisinin havacılık sektörüne etkilerini değerlendiren Samsunlu'nun "Karşılaştığımız şey ne yazık ki hareketliliği, ticareti ve sosyal hayatı etkileyen küresel bir taşımacılık krizidir. Hükümetimiz ve karar mercilerimizle çok yakından çalışarak bu krizi atlatmamız gerekiyor. Bağlantıyı yeniden sağlamak ve yakın gelecekte normale dönmek için sınırları açmalı, bunun için de kesinlikle nüfuzumuzu kullanmalıyız"  ifadelerine yer verildi. Açıklamada İGA CEO'su Samsunlu sözlerine şöyle yer verildi: "Hedefimiz, ülkemizin, hava bağlantılarına açık kalmasını sağlamaktır. Bu, pazarların açılması ve hareketliliğin yeniden sağlanması için en önemli şarttır. Her havayolunun kendine özgü ihtiyaçları olduğu ve her havayoluyla ilişkilerin farklı şekilde yürütülmesi gerektiği için diğer havayollarıyla yakın ilişkilerimizi sürdürmemiz, hacim ve uçuş artışı yapmak istediklerinde onların söyleyeceklerini açık ve net bir biçimde anlamamız gerekiyor. Aktarma merkezi modelinin hala itibarlı olduğunu düşünüyorum; çünkü fiyatlandırma açısından bakarsak, küresel aktarma merkezleri taşıyıcılara daha cazip fiyatlar sunacak ve bu merkezler daha küçük şehirlere seyahat etmeye devam edebilecekler."

BİYOMETRİK VE TEMASSIZ GÜVENLİK KONTROLLERİ

Öte yandan açıklamada Kadri Samsunlu'nun konuşmasında koronavirüs salgını sürecinde temassız seyahatin önemine vurgu yaptığı belirtildi. Samsunlu'nun, "Bekleme sürelerini azaltacak biyometrik ve temassız güvenlik kontrolleri üzerinde çalışıyoruz. Biyometrik verileri bizim toplama hakkımız yok ve bunun için hükümetimizin iznine ihtiyacımız var. Biyometrik çözümler geliştirmek için şu anda İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Planımız ve isteğimiz bu havalimanının kendi kendine daha fazla hizmet vermesini sağlamaktır. Gelecek on yıl içinde herkesin er veya geç bunu yapacağına inanıyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İGA CEO'SU SAMSUNLU: BİYOMETRİK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEK İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ - Son Dakika


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