İGA: CEZAYİRLİ YOLCULARIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel İGA: CEZAYİRLİ YOLCULARIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR - Son Dakika

İGA: CEZAYİRLİ YOLCULARIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

6 saat önce

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen Cezayirli yolcuların durumu hakkında bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcuların insani ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılandığını açıkladı.

İGA: CEZAYİRLİ YOLCULARIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR, System.String[]

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen Cezayirli yolcuların durumu hakkında bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcuların insani ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan İGA, "Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Cezayir Hükümeti, vatandaşlarının ülkelerine dönmelerine izin vermemiş olup, bunun sonucunda İstanbul'dan Cezayir'e seyahat etmek isteyen Cezayir yolcularının bazıları İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalmıştır. İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş, birkaç gündür binden fazla Cezayirli ziyaretçinin insani ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaktadır. Öte yandan, Türk hükümeti, Cezayir hükümetinin etkilenen uçuşlara iniş izni vermesi için bir haftadır çalışma yürütmektedir. Ayrıca İGA olarak, İstanbul Havalimanı'nda asayiş ve düzeni korumak adına yoğun mesai harcadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Yolcular ile polis arasında konuşma detayları

-Önlemler

-Detay görüntüler


- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:17 Kaynak: DHA

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