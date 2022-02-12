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İGA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi - Son Dakika

İGA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi

12.02.2022 16:12
İGA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı reklam filmi yayınlandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı reklam filmi yayınlandı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda çekilen reklam filminde, "Her kavuşmada ilk günkü sihirle sevenlerin gününü kutluyoruz. Biz de sizi, sevdiklerinizle kavuşturmayı çok seviyoruz." mesajı veriliyor.

Reklam filmi, geçmişten bugüne havalimanlarındaki kavuşmayı konu ediniyor.

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İstanbul Havalimanı, Sevgililer Günü, İGA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İGA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İGA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi - Son Dakika
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