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İGA'dan 2050'ye kadar "Sıfır Emisyon" taahhüdü - Son Dakika

İGA'dan 2050'ye kadar "Sıfır Emisyon" taahhüdü

25.08.2021 11:38
İGA'dan 2050'ye kadar

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) başlatmış olduğu ve 238 havalimanının yer aldığı "2050 yılına kadar "Net Sıfır CO2 Emisyonu" taahhüdüne katıldı.

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) başlatmış olduğu ve 238 havalimanının yer aldığı "2050 yılına kadar "Net Sıfır CO2 Emisyonu" taahhüdüne katıldı.

İGA, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gençlere daha temiz bir dünya bırakmak için şimdiden harekete geçen İGA, İstanbul Havalimanı'nın en geç 2050 yılına kadar sıfır emisyon taahhüt ettiğini açıkladı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından ilk olarak Haziran 2019'da başlatılan "ACI Net Zero 2050", iklim sorununa karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi doğrultusunda oluşturuldu.İstanbul Havalimanı, çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında, yürüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde "Net Sıfır CO2 emisyonu" taahhütü veren 238 havalimanı arasına dahil oldu. İstanbul Havalimanı'nda karbon emisyonlarının azaltılması çalışmaları kapsamında; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Enerji Etütleri ile Sistem İyileştirmeleri, ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi kurulumu ile Sera Gazı Hesaplamaları, Ağaçlandırma Çalışmaları, Elektrikli Araç Kullanımları ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları gerçekleştirildi.

2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ilişkin çalışmalarını sürdürecek olan İstanbul Havalimanı, Güneş Santrali Kurulumları, Elektrik Şebekesinden Yenilenebilir Enerji Satın Alınması, Elektrikli Araç Dönüşümleri ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları, Ağır Taşıtlarda Bio Dizel Kullanımı, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Ağaçlandırma Çalışmaları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Hidrojen Yakıtının Isınma ve Ulaşım Amaçlı Kullanımı, Baca Gazından Karbon Yakalama Teknolojilerinin yapılmasını taahhüt edeceğini bildirdi.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu; "İGA olarak gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluğumuz olduğu bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek, daha temiz bir dünya için harekete geçtik. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'nda 2050 yılına kadar "Net Sıfır CO2 Emisyonu" yol haritamızı hazırladık ve bu doğrultuda agresif bir planlama yaparak karbon salım azaltım stratejimizi oluşturduk. Böylelikle, hem teknolojik hem operasyonel gerekliliklerin sürekli olarak takip edildiği ve değerlendirildiği bir sürece dahil olduk. Birçok projemizi halihazırda hayata geçirerek 2050 yılından çok daha önce sıfır emisyon hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Kısa vadede, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Enerji Etütleri ile Sistem İyileştirmeleri, Elektrikli Araç Kullanımları ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumlarını gerçekleştirdik ve önümüzdeki iki üç sene içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Uzun vadede, Güneş Enerji Santralleri kurulumu ve Yeşil Enerji satın alımları ile elektrik enerjisi ihtiyaçlarımızın büyük kısmını yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz. Ağaçlandırma faaliyetlerimizin de önemli miktarlarda karbon emisyon yutağı haline geleceği düşüncesindeyiz. Gelişen teknolojiler takip edilerek Ağır Taşıtlarda Bio Dizel Kullanımı, Hidrojen Yakıtının Isınma ve Ulaşım Amaçlı Kullanımı, Baca Gazından Karbon Yakalama Teknolojilerini de takip ederek emisyon azaltım fırsatlarını da değerlendireceğiz. İGA olarak amaçlarımız doğrultusunda çıtayı daha da yükseltmek en büyük hedefimiz" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) başlatmış olduğu ve 238 havalimanının yer aldığı "2050 yılına kadar "Net Sıfır CO2 Emisyonu" taahhüdüne katıldı. İGA, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gençlere daha temiz bir dünya bırakmak için şimdiden harekete geçen İGA, İstanbul Havalimanı'nın en geç 2050 yılına kadar sıfır emisyon taahhüt ettiğini açıkladı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından ilk olarak Haziran 2019'da başlatılan "ACI Net Zero 2050", iklim sorununa karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi doğrultusunda oluşturuldu.

İstanbul Havalimanı, çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında yürüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde "Net Sıfır CO2 emisyonu" taahhütü veren 238 havalimanı arasına dahil oldu. İstanbul Havalimanı'nda karbon emisyonlarının azaltılması çalışmaları kapsamında; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Enerji Etütleri ile Sistem İyileştirmeleri, ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi kurulumu ile Sera Gazı Hesaplamaları, Ağaçlandırma Çalışmaları, Elektrikli Araç Kullanımları ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları gerçekleştirildi. 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ilişkin çalışmalarını sürdürecek olan İstanbul Havalimanı, Güneş Santrali Kurulumları, Elektrik Şebekesinden Yenilenebilir Enerji Satın Alınması, Elektrikli Araç Dönüşümleri ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları, Ağır Taşıtlarda Bio Dizel Kullanımı, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Ağaçlandırma Çalışmaları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Hidrojen Yakıtının Isınma ve Ulaşım Amaçlı Kullanımı, Baca Gazından Karbon Yakalama Teknolojilerinin yapılmasını taahhüt edeceğini bildirdi.

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec; "2050 yılına kadar 'Net Sıfır CO2' salınımı değerine ulaşabilmek için Avrupa ve dünya çapında havalimanlarıyla birlikte oluşturduğumuz kolektif mutabakata katılımından ötürü İstanbul Havalimanı'nı içtenlikle tebrik ediyorum. COVID-19 krizi nedeniyle sektörümüzün karşı karşıya kaldığı ciddi zorluklara rağmen, havalimanları iklim faaliyetlerine öncelik vermeye devam etmektedir ve bu açıklama da bu hususun kanıtıdır. Karbonsuzlaştırma çalışmalarını küresel hedeflerle aynı doğrultuya getirerek iklim gündemini ileri noktalara taşımak, toparlanma süreci yıllar alacak bu krizden zarar gören sektörlerin yanı sıra hiçbir sektör için kolay bir süreç olmayacak. Önümüzde gerçekleştirilmeyi bekleyen kayda değer işler var, bunun yanında iddialı net sıfır hedefine odaklanarak her zaman elinden gelenin fazlasını yapmaya gönüllü olan İstanbul Havalimanı ekibine de teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İGA'dan 2050'ye kadar Sıfır Emisyon taahhüdü
İGA'dan 2050'ye kadar Sıfır Emisyon taahhüdü
İGA'dan 2050'ye kadar Sıfır Emisyon taahhüdü
İGA'dan 2050'ye kadar Sıfır Emisyon taahhüdü

Uluslararası Havalimanları Konseyi, İstanbul Havalimanı, Enerji, İGA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İGA'dan 2050'ye kadar 'Sıfır Emisyon' taahhüdü - Son Dakika


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