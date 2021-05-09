İGA'dan Anneler Günü'ne özel videolu paylaşımı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Anneler Günü'ne özel videolu kutlama mesajını sosyal medyadan yayınladı.

İGA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, annelerin çocuklarına yaptığı, klasikleşen bazı uyarılara yer verildi.

Paylaşımda, "Sevgisini her koşulda hissettiren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Hadi sen de annene sımsıkı sarıl ve onu ne kadar çok sevdiğini söyle. #AnnelerGünü" ifadelerine yer verildi.