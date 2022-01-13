İGA, "Artıktan Sanata" projesinde çocuklar yararına müzayede düzenliyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü Artwist "Artıktan Sanata" projesinde hayat bulan eserler, çocuklar yararına faaliyet gösteren vakıflara destek sağlamak amacıyla müzayedeye çıkıyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke çapında başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nden ilhamla bu projeyi hayata geçiren İGA, sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından oluşturulan "Kartal-Boğa-Balık" eserleri, Artam Antik A.Ş.nin düzenlediği, Olgaç Artam tarafından yapılan müzayedede çevrim içi satışa sunuldu.

Prof. Atalay, heykellerinde atık ya da geri dönüşüm temasından çok, atığa ve geri dönüşüme olan duyarlılığın artırılması, atık ile ekolojik sorunların ilişkisine yönelik bir bilinçlenmeye dair çalışmalar yapıyor. Pek çok parçanın bir araya gelmesiyle üretilen eserlere hakim olan doku 3 boyutlu görünüm sağlıyor.

Müzayedede 16 Ocak Pazar saat 16.00'ya kadar teklif verme süreci devam edecek.

Prof. Rahmi Atalay tarafından oluşturulan, Emine Erdoğan ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu tarafından son dokunuşları yapılan eserleri, en yüksek teklifi veren kişiler almaya hak kazacak.

Buradan elde edilen gelirler de Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Engelsiz Eğitim Vakfına (ENEV) bağışlanacak.

Müzayedeye yoğun ilgi

Artam'ın müzayede platformunda "Modern ve Çağdaş Türk Resim" sanatına ilgi gösteren 15 bin kişilik müşteri portföyü bulunuyor. Çevrim içi müzayedede, teklif vermek ve eserleri satın almak için son günlere girilmesiyle beraber yoğun ilgi gören eserler alıcısını arıyor.

2019 yılında yapılan lansmanda gerçekleştirilen müzayedede Emine Erdoğan'ın son dokunuşunu yaptığı "Anadolu" isimli eser, Samsunlu tarafından 500 bin liralık fiyat teklifi sunularak satın alınmış, tüm eserlerin geliri Çocuk Destek Merkezlerine (ÇODEM) bağışlanmıştı.

Prof. Atalay'ın ahşaptan yaptığı "Kartal", hava katmanını temsil ediyor. Eserin son dokunuşu, Emine Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta Ankara Cer Modern'de gerçekleştirildi. Eser, Erdoğan'ın son dokunuşu ile tamamlandı. Bu eserin tüm geliri KAÇUV'a bağışlanacak.

Kara katmanını temsil eden "Boğa" eserinin son dokunuşu İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu tarafından yapılmasıyla Ankara Cer Modern'de tamamlandı. Bu eserin tüm geliri TESYEV'e bağışlanacak.

Ahşaptan yapılan eser olan "Balık" ise deniz katmanını temsil ediyor. Bu eserin tüm geliri Engelsiz Eğitim Vakfına (ENEV) bağışlanacak.