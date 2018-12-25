İGA'dan Bir Yıl İçinde İkinci Sermaye Artırımı

5 AY SONRA YENİ ARTIRIMLA SERMAYE, 7 MİLYAR 368 MİLYON TL OLDU…

Bu son sermaye artırımı ile İGA'nın kurulduğu günden bu yana ortakların katkısı 1,7 milyar Avro'yu aştı.

Türkiye'nin dünya sivil havacılığına armağanı olan İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve işletmesini üstlenen İGA Havalimanları İşletmesi A.Ş., 2018 içerisinde ikinci defa sermaye artırımına gitti.

İGA Havalimanı İşletmesi, 20 Aralık 2018 tarihli Genel Kurulu'nda alınan karar ile 6 milyar 240 milyon TL olan sermayesini 1 milyar 128 milyon TL artırarak, 7 milyar 368 milyon TL'ye çıkardı. Bu artırımla İGA ortaklarının şirkete sağlamış olduğu sermaye katkısı 1 milyar 791 milyon Avro'nun üzerine çıkmış oldu.

İGA Havalimanı İşletmesi'nin Temmuz 2018'de 1 milyar 790 milyon TL olarak artırılan sermayesi, yeni yapılan 1 milyar 128 milyon TL'lik artırımla aynı yıl içerisinde toplamda 2 milyar 918 milyon TL artışla bir rekora imza attı. Bu sermaye artırımın yabancı para cinsinden karşılığı ise 535 milyon 567 bin Avro oldu.

İGA'NIN SERMAYESİ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİYLE AYNI SEVİYEYE YÜKSELDİ!

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, aynı yıl içerisinde ikinci defa rekor seviyede sermaye artırımına gittiklerini belirterek; "İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin geleceği adına hayata geçirilen en önemli projelerden birisidir. İstanbul'u dünyanın havacılık merkezi yapma hedefiyle çıktığımız bu yolda hissedarlarımız, Türkiye ekonomisine olan güvenlerini, bu yıl içinde ikinci kez sermaye artırarak göstermiştir. Havalimanımızın tam kapasiteyle hizmete girmesine sayılı günler kaldı. Tüm hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. 29 Ekim'den bu yana 66 bin kişi havalimanımızdan uçtu. Büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı ile hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni bir dönem başlayacak. 2018 yılının ilk 6 ayında İstanbul'daki mevcut 2 havalimanından uçan yolcu sayısı 49 milyona yaklaştı. İnanıyorum ki; biz 70 milyonluk yolcu hedefimize önümüzdeki 1 yıl içerisinde ulaşacağız. Şu an İGA'nın sermayesi, Türkiye'nin en büyük şirketleriyle aynı seviyeye yükselmiş durumda. İşletme dönemimizle birlikte İGA olarak gerek istihdam tarafında gerekse ciromuzla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız" diye konuştu.