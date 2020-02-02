İGA'dan Çin'deki havalimanlarına 3 tonluk tıbbi malzeme desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İGA'dan Çin'deki havalimanlarına 3 tonluk tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

İGA'dan Çin'deki havalimanlarına 3 tonluk tıbbi malzeme desteği

6 saat önce

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Çin'e korona virüsü salgını nedeniyle havalimanlarında kullanılmak üzere tıbbi ve tek kullanımlık maskeler, koruyucu giysiler, galoş ve gözlükten oluşan 3 tonluk yardım malzemesi gönderdi.

İGA'dan Çin'deki havalimanlarına 3 tonluk tıbbi malzeme desteği, System.String[]

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Çin'e korona virüsü salgını nedeniyle havalimanlarında kullanılmak üzere tıbbi ve tek kullanımlık maskeler, koruyucu giysiler, galoş ve gözlükten oluşan 3 tonluk yardım malzemesi gönderdi.


Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan korona virüsünün etkileri sürüyor. Bulaşıcı virüs nedeniyle maske başta olmak üzere koruyucu hijyen ürünlerine talebin ciddi oranda attığı ülkede bu taleplere yetişilmeye çalışılıyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA da Çin'e destek olmak amacıyla havalimanlarında kullanılmak üzere uçaklarla tıbbi yardım malzemesi gönderdi. İGA'nın bu desteğini Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Instagram hesabından yaptığı teşekkür paylaşımıyla duyurdu.


3 tonluk yardım malzemesi


Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "İGA'nın Çin Güney Hava Yolları, Sichuan Hava Yolları, Pekin Capital Havalimanı (PEK), Daxing Havalimanı (PKX), Shanghai Pudong Havalimanı (PVG), Shanghai Hongqiao Havalimanı (SHA), Chengdu Shuangliu Havalimanı (CTU) için bağışladığı toplam 3 tonluk ve 120 bin dolarlık yardım malzemeleri, söz konusu iki Çin havayolunun bugünkü seferleriyle yola çıkacak. @igairport 'a teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi.


Uçaklara yüklenerek gönderilen 120 bin dolarlık 3 tonluk yardım malzemesi içerisinde talebin fazla olduğu tıbbi ve tek kullanımlık maskeler, koruyucu giysiler, galoş ve gözlüklerin yer aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Instagram, İstanbul, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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