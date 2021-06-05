İGA'dan Dünya Çevre Günü'nde farkındalık hareketi: "Kollekt" - Son Dakika

Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına yön veren İGA, İstanbul Havalimanı'nda, "Çevre Farkındalığı" kapsamında yapılan çalışmalara bir yenisini ekledi. Kollekt uygulaması ile İstanbul Havalimanı'nda yolcular için atık yönetiminde davranışsal dönüşüm sağlanması hedefleniyor.

İGA'nın tasarım aşamasından itibaren sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçirdiği İstanbul Havalimanı, çevreye verdiği değer ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla da örnek teşkil etmeye devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü anlamlı bir şekilde kutlayan İGA, İstanbul Havalimanı'nda "kollekt" uygulamasını hayata geçiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Politikası ile uyumlu şekilde Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında tasarlanan "kollekt" uygulaması, İstanbul Havalimanı'nda da atık yönetim alışkanlıklarını değiştirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Hedef, yolculara çevre farkındalığı kazandırmak

Yolcuların çevreye saygısını gösterebileceği teknolojik bir uygulama olan kollekt ile havalimanında biriken atıkların anında toplanması amaçlanıyor. Atığını dönüştürebilen havalimanı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İstanbul Havalimanı, böylece atık sistemini de teknolojik bir alt yapıyla destekliyor. Uygulama içerisinde İstanbul Havalimanı'nın haritası detaylıca entegre edildiği için yolcular bulduğu atığı en yakın konteynere götürebilecek.

Kollekt uygulaması nasıl kullanılır?

Havalimanında karşılaşılan atıkların fotoğrafı çekildikten sonra uygulama üzerinde atık türü ve atığın nasıl atılacağı seçiliyor. Uygulama en yakın konteynere yönlendirme yapıyor. Bu sayede her atık için puan kazanılıyor. - İSTANBUL