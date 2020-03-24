İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan binden fazla Cezayirli'nin, insani ihtiyaç ve gereksinimlerinin İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş tarafından karşılandığını bildirdi.

İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan binden fazla Cezayirli'nin, insani ihtiyaç ve gereksinimlerinin İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş tarafından karşılandığını bildirdi.

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cezayir hükümetinin Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarının ülkelerine dönmelerine izin vermediği belirtildi.

Bunun sonucunda Istanbul'dan Cezayir'e seyahat etmek isteyen bazı Cezayirli yolcuların İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş, birkaç gündür binden fazla Cezayirli ziyaretçinin insani ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaktadır. Öte yandan Türk hükümeti, Cezayir hükümetinin etkilenen uçuşlara iniş izni vermesi için bir haftadır çalışma yürütmektedir. Ayrıca İGA olarak, İstanbul Havalimanı'nda asayiş ve düzeni korumak adına yoğun mesai harcadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türk Hava Yolları, İstanbul, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:12 Kaynak: AA

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