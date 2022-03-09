İstanbul Havalimanı'nda kar yağışına ilişkin tedbir alındı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda kar yağışına ilişkin tedbir alındı

09.03.2022 18:59
İstanbul Havalimanı'nda kar yağışına ilişkin tedbir alındı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, güvenli seyahat ve uçuş operasyonlarının aksamaması için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin uygulamaya alındığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, güvenli seyahat ve uçuş operasyonlarının aksamaması için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin uygulamaya alındığını duyurdu.

İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.

Uçak iniş-kalkışlarının sorunsuz yapılabilmesi için tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor."

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İstanbul Havalimanı, İstanbul, İGA, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda kar yağışına ilişkin tedbir alındı - Son Dakika


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