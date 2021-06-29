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İGA'dan KKTC'ye gidecek yolculara eski tip kimlik kartı uyarısı - Son Dakika

İGA'dan KKTC'ye gidecek yolculara eski tip kimlik kartı uyarısı

29.06.2021 20:41
İGA'dan KKTC'ye gidecek yolculara eski tip kimlik kartı uyarısı, System.String[]

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yarın itibarıyla yolcuların eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye seyahat edemeyeceğini duyurdu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yarın itibarıyla yolcuların eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye seyahat edemeyeceğini duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC'ye nüfus cüzdanları ile seyahat yapacak misafirlerimizin dikkatine. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartıyla çıkılması zorunludur."

İstanbul Havalimanı, Kıbrıs, Medya, İGA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İGA'dan KKTC'ye gidecek yolculara eski tip kimlik kartı uyarısı - Son Dakika


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