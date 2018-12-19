Son Dakika Haberleri: İga'dan Su Baskına İlişkin Açıklama

İga'dan Su Baskına İlişkin Açıklama

2 saat önce

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHAİGA'dan su baskına ilişkin açıklama yazılı açıklama yapıldı.

İga'dan Su Baskına İlişkin Açıklama, System.String[]
Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA

İGA'dan su baskına ilişkin açıklama yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

İstanbul'da en fazla yağışın (24 saatte toplam 80,6 mm) düştüğü bölgemizde, yağıştan dolayı Akpınar ve İGA ana yerleşkemizin sadece otopark alanları olumsuz etkilenmiştir. Su baskını sonrasında İSKİ ve İGA yetkilileri tahliye işlemlerini ivedilikle başlatmış ve şu saat itibarıyla tamamlanmıştır. İşçilerin yatakhanelerinde ise herhangi bir su baskını gerçekleşmemiştir. Akpınar yerleşkemiz, İstanbul Havalimanı'na 9 kilometre, İGA ana yerleşkeye ise 6 kilometre mesafede bulunmaktadır. Su baskınının yaşandığı bölge ile İstanbul Havalimanı'nın terminal binası ve apron bölgesinin herhangi bir ilişkisi yoktur. İstanbul Havalimanı'ndaki seferler aksamadan başarılı bir şekilde gerçekleşmektedir

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-İGA'dan servis edilen apron görüntüleri

-Detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:59 Kaynak: DHA

Akpınar, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Yıl Hapsi İstenen Ahmet Kural ve Sıla'nın Kavgasının Detayları Ortaya Çıktı: Gömleğinde Kan İzi Vardı Şile'deki Nefes Kesen Kurtarma Operasyonunda Mürettebattan Bir Kişi Bavulunu Bırakmadı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı! İş Çıkış Saatine Dikkat Baraj Suları Çekildi, Peygamber Türbesi Gün Yüzüne Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:47:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İga'dan Su Baskına İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]