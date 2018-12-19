Son Dakika Haberleri: İGA'dan su baskını açıklaması

İGA'dan su baskını açıklaması

2 saat önce

İGA, şiddetli yağıştan şirketin ana yerleşkesindeki otoparkın etkilendiğini ancak buranın İstanbul Havalimanı'nın terminal binası ve apron bölgesiyle ilgisinin olmadığını, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin aksamadan devam ettiğini bildirdi.

İGA'dan su baskını açıklaması, System.String[]
İGA, şiddetli yağıştan şirketin ana yerleşkesindeki otoparkın etkilendiğini ancak buranın İstanbul Havalimanı'nın terminal binası ve apron bölgesiyle ilgisinin olmadığını, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin aksamadan devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:56 

İstanbul, Ekonomi
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