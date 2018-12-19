İGA'dan su baskını açıklaması
2 saat önce
İGA, şiddetli yağıştan şirketin ana yerleşkesindeki otoparkın etkilendiğini ancak buranın İstanbul Havalimanı'nın terminal binası ve apron bölgesiyle ilgisinin olmadığını, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin aksamadan devam ettiğini bildirdi.
İGA, şiddetli yağıştan şirketin ana yerleşkesindeki otoparkın etkilendiğini ancak buranın İstanbul
Havalimanı'nın terminal binası ve apron bölgesiyle ilgisinin olmadığını, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin aksamadan devam ettiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:56
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