İGA'dan unutulan parayı sahibine teslim eden örnek taksiciye tebrik - Son Dakika

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, aracında unutulan 300 bin avroyu sahibine teslim eden taksici Engin Olgaç'ı tebrik etti.

Samsunlu, makamında ağırladığı Olgaç'a hediye takdim etti.

Ziyarette, örnek davranışı nedeniyle takdir kazanan Olgaç'ın beraber çalıştığı İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da yer aldı.

İstanbul Havalimanı'ndan geçen pazar yabancı uyruklu bir yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden Engin Olgaç, müşterisini Laleli'deki bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda çanta bulmuş ve içerisinde 300 bin avro bulunan çantayı sahibine teslim etmişti.