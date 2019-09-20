Son Dakika Haberleri: İGA'dan "yemek ihalesi" hakkında açıklama
Son Dakika Güncel Haber

İGA'dan "yemek ihalesi" hakkında açıklama

1 saat önce

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, mevcut faaliyet gösteren yemek firmasının 2029 yılına kadar İstanbul Havalimanı'nın inşaatına ve İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'ye hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

İGA'dan

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, mevcut faaliyet gösteren yemek firmasının 2029 yılına kadar İstanbul Havalimanı'nın inşaatına ve İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'ye hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli sosyal medya ve dijital platformlarda 'İstanbul Havalimanı yemek ihalesinin yenileneceğine ve ihaleye çıkılacağına' yönelik asılsız iddialardan dolayı açıklama yapma gereği doğmuştur." ifadelerine yer verildi.

Mevcut faaliyet gösteren yemek firmasının 2029 yılına kadar İstanbul Havalimanı'nın inşaatına ve 25 yıllığına işletmesini üstlenmiş İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'ye hizmet vermeye devam edeceği kaydedilen açıklama, "İGA'nın ismi ile logosunu kullanarak yayınlanan, amacı tamamen dolandırıcılık olan yeni ihaleye çıkıldığı iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. " denildi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlandırdığı bütün karakterler ölen ünlü aktör Sean Bean "Beni artık öldürmeyin " diyerek isyan etti
Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı! İstanbul trafiği kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 19:48:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İGA'dan "yemek ihalesi" hakkında açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]