İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erişilebilir seyahatin adresi İstanbul Havalimanı'nda, özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İGA, engelli yolculara taksi hizmeti başladığını duyurdu - Son Dakika