İga Güvenlik ve United Group Konsorsiyumu THY Güvenlik İhalesini Kazandı

İstanbul Havalimanı'ndaki büyük taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları'nın (THY) güvenlik hizmetleri için açmış olduğu ihaleyi, İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ ve United Group UFS Güvenlik Hizmetleri AŞ ortak konsorsiyumu kazandı.

İstanbul Havalimanı'ndaki büyük taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları'nın (THY) güvenlik hizmetleri için açmış olduğu ihaleyi, İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ ve United Group UFS Güvenlik Hizmetleri AŞ ortak konsorsiyumu kazandı.



İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın da güvenliğinden sorumlu olan İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ, THY'nin havalimanında yer alan Crew binası (Ekip), İç Hatlar CIP Yolcu Salonu, THY Apron Bariyer Binası ve Geçici Kargo Hizmet Binası başta olmak üzere tüm hizmet tesislerinde özel güvenlik hizmetini 514 kişi ile verecek.

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