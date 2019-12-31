İGA: "İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İGA: 'İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok' - Son Dakika

İGA: "İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok"

6 saat önce

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, kenti etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda operasyonun kesintisiz olarak devam ettiğini, herhangi bir sefer iptalinin bulunmadığını bildirdi.

İGA:

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, kenti etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda operasyonun kesintisiz olarak devam ettiğini, herhangi bir sefer iptalinin bulunmadığını bildirdi.

İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul'u olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşların yapılamadığına dair bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında yayılan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, havacılığın en önemli kuralının uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı, İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşulları sonrası yolcuların bu durumdan etkilenmemesi adına çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul'da 2 gündür tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile havalimanlarından gerçekleşen uçuşlarda da gecikmeler yaşanmıştır. 30.12.2019 (dün) İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen operasyonda rüzgar sebebi ile 13 pas geçme yaşanmıştır.

Bu yılın nisan-aralık dönemi ile geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı karşılaştırıldığında; İstanbul Havalimanı'nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam Atatürk Havalimanı'nda geçen yıl 1.016 olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu yıl ortalamaları da gösteriyor ki; uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir. Havacılıkta pas geçme ve divert, emniyetli bir uçuşun önemli aşaması olup pilotların uçuş güvenliği için uygun gördüğü prosedürlerdir. İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır."

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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