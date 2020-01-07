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İGA: "İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetleri sorunsuz devam etmektedir"
6 saat önce
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, resmi twitter hesabı üzerinden bir açıklamaya yaparak, İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetlerinin planlandığı şekilde sorunsuz devam ettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, resmi twitter hesabı üzerinden bir açıklamaya yaparak, İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetlerinin planlandığı şekilde sorunsuz devam ettiğini duyurdu.
İGA İstanbul Havalimanı resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetleri planlandığı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Uçuşunuzun güncel durumu hakkında bilgi almak için hava yolu şirketinizle iletişime geçebilir ya da uçuşunuzu Istanbul Airport mobil uygulamasından takip edebilirsiniz."
(İHA)
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