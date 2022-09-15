İGA İstanbul Havalimanı, IATA'nın "Bölgesel Eğitim Ortağı" oldu

İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile "Bölgesel Eğitim Ortaklığı Anlaşması"na imza attı.

İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde yeni anlaşmalara imza atıyor.

Havacılığın gelişmesi adına çalışmalarını sürdüren İGA İstanbul Havalimanı, eğitim yapılanması İGA Academy üzerinden IATA'nın eğitim programının en yeni ortağı oldu. Sözleşme kapsamında İGA İstanbul Havalimanı, İGA Academy üzerinden birliğin bölgesel olarak belirlenmiş tüm kurslarını akredite şekilde sunma imkanına kavuşuyor. Böylece İGA hem kendi personeline hem de başvuran diğer ülkelerden kursiyerlere bu eğitimleri verebilecek.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza törenine İGA İstanbul Havalimanı İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Nihat Çukurkaya, IATA Bölge Müdürü Funda Çalışır ve IATA Endüstriyel Çözümler Müdürü Erkan Dursun katıldı.

"Dijital hale getirilmiş 5 bin tane eğitimin olduğu bir platform kurduk"

İmza töreninden önce konuşan Çukurkaya, İstanbul Havalimanı'nın dünyadaki havacılık sektörünün çok önemli bir aktörü haline geldiğini söyledi.

Çukurkaya, hem İGA çalışanlarına hem de sektördeki diğer paydaşların çalışanlarına eğitim vermek için IATA ile "Bölgesel Eğitim Ortaklığı Anlaşması"nı imzaladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yolcularımızın yolculuk deneyimini zenginleştirmek ve onlara daha aktif ve kaliteli hizmet sunabilmek için en önemli noktanın çalışanlara yatırım olduğunu düşündük. Bu çerçevede çalışanlarımıza yatırım yaparak, onların kişisel gelişimlerine destek vermek istedik. Bu amaçla 'İGA Academy' kurduk. Havacılık sektöründeki tüm paydaşlara kaliteli eğitim vermek üzere kurulan 'İGA Academy' ile sektör çalışanlarına ulusal ve uluslararası akredite edilmiş teknik eğitimler vererek onları zenginleştirmek istedik. Şu anda ekosistemimiz içerisinde bulunan bütün paydaşlarımızın yararlanabileceği, dijital hale getirilmiş 5 bin tane eğitimin olduğu bir platform kurduk. Bu platformda 8 bin 60 çalışanımız, 7 gün 24 saat telefonlarından ya da bilgisayarlarından eğitime ulaşıp kendilerini geliştirebilirler. Bu eğitimleri tüm paydaşlarımıza da açtık."

Bu anlaşma ile havacılıktaki eğitim ağlarını genişletmenin yanı sıra bilgi ve tecrübelerini uluslararası arenaya taşıma imkanına kavuştuklarını dile getiren Çukurkaya, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olarak hem çalışanlarına hem de havacılık profesyonellerine eğitim verip sektörün gelişimine de eğitim yoluyla destek olacaklarını anlattı.

Diğer havalimanları ile de değişim programı imzalanacak

Çukurkaya, uluslararası havalimanlarıyla da iş birliği anlaşmaları yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu kapsamda Güney Kore'nin başkenti Seul'e bir seyahatimiz olacak. Amacımız çalışanlarımızın eğitimlerinin yanı sıra saha deneyimlerini artırmak üzere belirlediğimiz havalimanları ile ortaklıklar yapacağız. Çalışan değişim programları için görüştüğümüz ve imza aşamasına geldiğimiz Seul İncheon Havalimanı var. Avrupa'da görüştüğümüz ancak henüz imza aşamasına gelmediğimiz 2-3 havalimanı var. Amacımız çalışanlarımız içeresinde yetkin olan, teknik becerileri belirli bir noktaya taşınmış olan arkadaşlarımızı bu ülkelere gönderip en az 1, en fazla 2 yıl olmak üzere bu arkadaşları orada çalıştırıp daha sonra deneyimlerini buraya taşımak." diye konuştu.

"En üst düzeyde ve en kapsamlı eğitim anlaşmalarından biri"

IATA Bölge Müdürü Çalışır ise İGA ile eğitim anlaşması imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışır, İGA İstanbul Havalimanı'nın kurulduğu günden bu yana hem kendilerini hem de tüm havacılık sektörünü heyecanlandırdığını kaydederek, "İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanlarından biri oldu ve gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Bu havalimanını eğitim konusunda da desteklememiz bizi çok heyecanlandırdı. İGA ile imzaladığımız IATA Bölgesel Eğitim Anlaşması en üst düzeyde ve en kapsamlı eğitim anlaşmalarından biri. Proje bize ilk geldiğinden itibaren çok mutluyuz. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çukurkaya ile Çalışır "Bölgesel Eğitim Ortaklığı Anlaşması"nı imzaladı.