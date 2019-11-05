Son Dakika Haberleri: İGA kredilerinin refinansmanı için Dome Group'u yetkilendirdi
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İGA kredilerinin refinansmanı için Dome Group'u yetkilendirdi

9 saat önce

İstanbul Havalimanı'nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş, kredilerinin refinansmanı için Londra ve İstanbul merkezli kurumsal finansman ve finansal danışmanlık şirketi Dome Group Financial Services Limited'i yetkilendirdi.

İGA kredilerinin refinansmanı için Dome Group'u yetkilendirdi, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş, kredilerinin refinansmanı için Londra ve İstanbul merkezli kurumsal finansman ve finansal danışmanlık şirketi Dome Group Financial Services Limited'i yetkilendirdi.

İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Refinansman, tüm dünyada dev projelere imza atan kurumlarca tercih edilen finansman modellerinden biridir. İnşaat maliyetleri azalan, operasyonel süreçlerini başarıyla yürüten ve nakit akışı güçlü olan bir şirketiz.

"Büyük taşınmanın ardından çok başarılı bir operasyon süreci yönetiyoruz.

"Şu an 72 havayolunun ve 6.5 ayda 41 milyon üzerinde yolcunun misafir edildiği ekonomik bir değerden bahsediyoruz.

"Uluslararası finans kuruluşlarının katılımı ile sağlanacak sendikasyon ile gerçekleşecek refinansman ile şirketimizin yıllık faiz yükünü önemli ölçüde azaltmayı hedeflemekteyiz.

"Bu durum kuşkusuz ki rekabetçi avantajımızı da güçlendirecektir. Yurt dışındaki finans kuruluşlarından söz konusu refinansmana ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz.

"Bu ilgi şirketimiz için olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine duyulan güven adına da mutluluk verici.

"Diğer yandan, mevcutta devam etmekte olan kredi geri ödemelerimizde ve 2020 yılının başında devlete ödenecek kira bedeli açısından da herhangi bir sıkıntı bulunmadığını da belirtmek isteriz.

"İGA, İstanbul Havalimanı inşaatında ve akabinde işletmesinde ortaya koyduğu başarılarını, güçlü ortaklık yapısı, havacılık sektörünün global olarak beklenen büyüme potansiyeli ve havacılık/ havacılık dışı gelirlerinde gerçekleşek artışlarla geleceğe taşıyacaktır."


İstanbul, Londra, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:19 Kaynak: DHA
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