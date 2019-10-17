İGA Lounge ayrıcalıkları Priority Pass sahipleriyle buluşuyor

Uluslararası havacılıkta cazibe merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, özel müşteri hizmetleri konusunda dünyada lider konumda bulunan Collinson Group ile Priority Pass programı için anlaşmaya vardı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Priority Pass üyeleri İGA Lounge'ın hizmetlerinden yararlanmaya başladı.

İstanbul Havalimanı'nda premium hizmet almak isteyen yolcular için özel olarak tasarlanan, 4 bin 420 metrekare büyüklüğünde ve 585 kişilik oturma kapasitesiyle 24 saat boyunca hizmet veren İGA Lounge, 148 ülkede bin 300'den fazla havalimanı lounge hizmetine giriş imkanı sağlayan Priority Pass programı üyelerinin ayrıcalıklı hizmet almasına olanak tanıyor.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, Türk misafirperverliğinin ve Türk mutfağının inceliklerinin sunulduğu İGA Lounge ile havalimanında geçirilen deneyimi üst seviyelere çıkartmayı hedefliyor. Yolcu konforu için her türlü detayın düşünüldüğü İGA Lounge alanında işiyle ilgilenenler, rahatlamak isteyenler, çocuklu aileler ve tatil için uçanlara yönelik ayrıcalıklı hizmetler yer alıyor. İstanbul Havalimanı'nı ağırlıklı olarak iş amaçlı kullanacak Priority Pass sahipleri için son teknoloji bilgisayarlarla donatılan İGA Lounge, ofis gereçlerinin yer aldığı oturma köşesi, 2 adet toplantı odası ve 4 adet skype odası ile işini havalimanından yürütecek yolcularına sınırsız bir hizmet sunuyor.



Rahatlamak ve işten uzaklaşıp dinlenmek isteyen yolcular için bilardo, oyun alanı, Duty Free gibi detayların olduğu ve aynı zamanda duş alanlarının olduğu İGA Lounge, Priority Pass'liler için de ideal bir alan olacak. Ayrıca Priority Pass üyeleri için ücretsiz masaj servisi, özel televizyon koltuğu ve özel sinema seçenekleriyle rahatlık ve konfor için farklı hizmetler de sunuluyor.



Çocuklu aileler için de her detayın düşünüldüğü İGA Lounge alanında aileler uçuşu beklerken çocukların oyun oynayabileceği, televizyon izleyebileceği bir alan ve yanı sıra çocuk tuvaleti, bebek bakım odası, emzirme odası gibi detaylarla havalimanı deneyimi keyfe dönüşüyor.



Tatil amacıyla İstanbul Havalimanı'nı tercih edenlerin ise gidecekleri yere varmadan tatillerini havalimanında başlatacak İGA Lounge'de Türk mutfağı başta olmak üzere Dünya yemeklerini içeren farklı sıcak yemek, zeytinyağlı ve tatlı seçeneklerinin yer aldığı zengin açık büfe, rahatlama alanı gibi ayrıcalıklar artık Priority Pass sahiplerine hitap edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar, dünyanın en büyük common lounge'ını, Türk Misafirperverliği ve Türk mutfağını en güzel örnekleri ile Collinson Group üyelerine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "İş adamlarından çocuklu ailelere kadar seyahat eden herkesin kendini evinde hissedeceği bir lounge deneyimi sunmak için sabırsızlanıyoruz. Lounge alanı yolcu deneyimi noktasında iddialı olduğumuz en önemli alanlardan biri. İGA Lounge, yolcularımızın premium hizmet alabileceği ve uçuşunu beklerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağı bir alan olarak tasarlandı. Teknolojisiyle, tasarımıyla, yolcu deneyimiyle birçok alanda ilklere imza attığımız İstanbul Havalimanı'nda, İGA Lounge ile Proiority Pass üyelerine Premium bir hizmet sunacağız. Bundan sonraki süreçte İGA Lounge'ın dünyadaki en popüler lounge'lardan biri olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.