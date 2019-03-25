Son Dakika Haberleri: İGA, özel yolcu programını hizmete aldı

İGA, özel yolcu programını hizmete aldı

40 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda İGA, yolcularına ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdi.

İGA, özel yolcu programını hizmete aldı, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nda İGA, yolcularına ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:07 

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Otel Sahibi Olan Nusret Gökçe'nin İlk İşi Bakın Ne Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 00:47:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İGA, özel yolcu programını hizmete aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]