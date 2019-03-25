İGA, özel yolcu programını hizmete aldı
40 dakika önce
İstanbul Havalimanı'nda İGA, yolcularına ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdi.
İstanbul
Havalimanı'nda İGA, yolcularına ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:07
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