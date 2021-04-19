İGA, ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor - Son Dakika

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, düzenlediği etkinliklerle ramazan atmosferini İstanbul Havalimanı'nda yaşatıyor.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan ve etkinliklerin de yer aldığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı ramazan ayı boyunca çok renkli. Sanat etkinlikleri, müzik dinletileri, Karagöz-Hacivat gösterisi, macun&pamuk şeker stantları ve çok daha fazlası sizlerle.."