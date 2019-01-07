Son Dakika Haberleri: Iga Systems, Ibm ile Olan Çalışma Deneyimini Anlatıyor

Iga Systems, Ibm ile Olan Çalışma Deneyimini Anlatıyor

1 saat önce

IGA Systems Genel Müdürü Ersin İnankul, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

IGA Systems Genel Müdürü Ersin İnankul, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

IGA Systems olarak, IBM ile olan çalışma deneyimlerinden kısaca bahseden İnankul, şu ifadeleri kullandı: "Yolcuyu memnun etmek için gerekli tüm altyapıyı yeni havalimanında kullanmaya başlıyoruz. IBM de bunun en önemli kısımlarından birini oluşturuyor. Entegrasyon kısmını ve elde ettiğimiz değerli bilgileri IBM platformu üzerinden dışarıya sunuyoruz. Dolayısıyla IBM bizim için çok kritik bir rol oynuyor."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32 

TV, Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi Sadettin Saran ve Emina Jahovic Barıştı

Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Hakem Hataları Televizyonda Tartışılmasın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:46:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iga Systems, Ibm ile Olan Çalışma Deneyimini Anlatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]