Iga Systems, Ibm ile Olan Çalışma Deneyimini Anlatıyor
1 saat önce
IGA Systems Genel Müdürü Ersin İnankul, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
IGA Systems Genel Müdürü Ersin İnankul, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
IGA Systems olarak, IBM ile olan çalışma deneyimlerinden kısaca bahseden İnankul, şu ifadeleri kullandı: "Yolcuyu memnun etmek için gerekli tüm altyapıyı yeni havalimanında kullanmaya başlıyoruz. IBM de bunun en önemli kısımlarından birini oluşturuyor. Entegrasyon kısmını ve elde ettiğimiz değerli bilgileri IBM platformu üzerinden dışarıya sunuyoruz. Dolayısıyla IBM bizim için çok kritik bir rol oynuyor."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32
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