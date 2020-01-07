İGA: Uçuş faaliyetleri sorunsuz devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İGA: Uçuş faaliyetleri sorunsuz devam ediyor - Son Dakika

İGA: Uçuş faaliyetleri sorunsuz devam ediyor

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatılmasının ardından söz konusu havalimanından seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ek seferler koyarken, İstanbul Havalimanı uçuşlarıyla ilgili de açıklama yapıldı.

İGA: Uçuş faaliyetleri sorunsuz devam ediyor, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatılmasının ardından söz konusu havalimanından seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ek seferler koyarken, İstanbul Havalimanı uçuşlarıyla ilgili de açıklama yapıldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından, "Değerli yolcularımız, İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetleri planlandığı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Uçuşunuzun güncel durumu hakkında bilgi almak için hava yolu şirketinizle iletişime geçebilir ya da uçuşunuzu Istanbul Airport mobil uygulamasından takip edebilirsiniz." duyurusunu yaptı.


Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:14 Kaynak: DHA
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