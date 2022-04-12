İGA ve THY genel müdürlerinden İstanbul Havalimanı paylaşımı - Son Dakika
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İGA ve THY genel müdürlerinden İstanbul Havalimanı paylaşımı

12.04.2022 21:24
İGA ve THY genel müdürlerinden İstanbul Havalimanı paylaşımı

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın 2021'de uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olmasını sosyal medya paylaşımlarıyla değerlendirdi.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın 2021'de uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olmasını sosyal medya paylaşımlarıyla değerlendirdi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'in "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.

Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pandemi sürecinde en dirençli havalimanlarının başında geldiklerini söylediğini anımsatarak, "2021'de uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın en yoğun ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nın da aynı listede olmasından dolayı mutluyum. İnşallah 2022'de de benzer performans göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

THY Genel Müdürü Ekşi ise "Tebrikler İstanbul Havalimanı. Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu THY'nin ana meydanı olarak dış hat yolcusunda dünyada ikinci olmanız takdire şayan. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor, İstanbul Havalimanı zirveye yükseliyor. Maşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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Kargo uçağı havadan geri döndü Kargo uçağı havadan geri döndü İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde dünyada 2'nci sırada İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde dünyada 2'nci sırada

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Medya, İGA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İGA ve THY genel müdürlerinden İstanbul Havalimanı paylaşımı - Son Dakika


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