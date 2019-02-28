Son Dakika Haberleri: "İGA'ya yeni ortak alınmayacak"

"İGA'ya yeni ortak alınmayacak"

1 saat önce

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Havalimanı'nın inşaat ve işletmesini yürüten İGA'nın bankalara ödemelerinde bir sıkıntı olmadığını, şirkete şu aşamada yeni bir ortak da alınmayacağını söyledi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Havalimanı'nın inşaat ve işletmesini yürüten İGA'nın bankalara ödemelerinde bir sıkıntı olmadığını, şirkete şu aşamada yeni bir ortak da alınmayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:50 

İstanbul, Nihat Özdemir, Limak Holding, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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