"İGA'ya yeni ortak alınmayacak"
1 saat önce
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Havalimanı'nın inşaat ve işletmesini yürüten İGA'nın bankalara ödemelerinde bir sıkıntı olmadığını, şirkete şu aşamada yeni bir ortak da alınmayacağını söyledi.
Limak Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
, İstanbul
Havalimanı'nın inşaat ve işletmesini yürüten İGA'nın bankalara ödemelerinde bir sıkıntı olmadığını, şirkete şu aşamada yeni bir ortak da alınmayacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:50
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