KAHRAMANMARAŞ - Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Çınarlı mevkisinde düzenlenen törende fidan dikilmesi
Kadınlara karanfil dağıtılması
Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'un açıklaması - Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı mevkisinde düzenlenen törende bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.
Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile kadınlar katıldı.
Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de etkinliğe katılan kadınlara karanfil dağıttı.
Kaynak: AA
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