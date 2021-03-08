KAHRAMANMARAŞ - Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de etkinliğe katılan kadınlara karanfil dağıttı.

Programa Vali Ömer Faruk Coşkun , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile kadınlar katıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü kutladığını söyledi.

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