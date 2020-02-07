İGA yöneticilerinden gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu - Son Dakika

İGA Ceo'su Kadri Samsunlu ve beraberindeki 21 üst düzey yönetici, sosyal medyadan kendilerine hakaret ettiğini iddia ettikleri gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusunda bulundu.

İGA Ceo'su Kadri Samsunlu ve beraberindeki 21 üst düzey yönetici, avukatları aracılığıyla kendilerine karşı sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu iddia ettikleri Ali Kıdık hakkında suç durusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen suç duyurusu dilekçesinde, Kıdık'ın sosyal medya hesabı üzerinden yöneticiler hakkında iftiralarda bulunduğu kaydedilirken, 'Hakaret' ve 'İftira' suçundan cezalandırılması talep edildi.

"ÇİRKİN İFTİRALARLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA GELDİK"

Suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Avukat Ali Taşar, "Bugün İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın ve onun değerli yöneticilerimin vekili sıfatıyla buradayız. Dün sosyal medyada müvekkillerim hakkında ortaya atılan, son derece sorumsuz, asgari mantık kurallarına, insani değerlere aykırı, son derece çirkin, seviyesiz ima ve iftiralar içeren bir iddia ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldik" ifadelerini kullandı.

"HEM AKLA HEM AHLAKA SIĞMAYAN İMALARDA BULUNMUŞTUR"

Konuşmasının devamında avukat Taşar, "Son günlerde ülke olarak peş peşe yaşadığımız doğal afetler ve kazaların üzüntüsünü ortaklaşa hissettiğimiz bu süreçte, bu tür ortak acılarımız üzerinden yalan, iftira ve manipülasyon üretilmesi, üzüntümüzü daha da arttırmaktadır. Bunun en son ve çirkin örneği de maalesef, önceki gün 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı uçak kazası sonrasında; hem siyasetçi hem de havacılık sektörüyle ilgili bir haber sitesinin sahibi ve yöneticisi olan bir şahsın açıklamalarıdır. Bu şahıs İGA ve yöneticilerini, Sabiha Gökçen Havaalanı ile ilgili bir kumpas içerisinde göstermek, daha da ötesi bu talihsiz kazayla ilişkilendirmek gibi hem akla, hem ahlaka ve hem de insanlığa son derece aykırı bir imada bulunmuştur. Ayrıca konuyla ilgili elinde belgeler olduğunu iddia ederek, İGA yöneticileri hakkında bu konu bağlamında bir rüşvet iddiası ortaya atmıştır" dedi.

"21 YÖNETİCİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Sözlerinin devamında avukat Taşar, "Bu konuda töhmet altında bırakılmaya çalışılan müvekkillerim, başta İGA Ceo'su sayın Kadri Samsunlu olmak üzere, İGA'nın üst düzey 21 yöneticisinin vekili sıfatıyla, tüm müvekkillerimin kişilik haklarına açık tecavüz niteliğindeki bu iftira sebebiyle suç duyurusundan bulunduk. Bu suç duyurusu aynı zamanda söz konusu müddei ve müfteri için de bir imkandır. Bu şahsın yapması gereken, sosyal medyada manipülasyon yapmak değil, iddialarıyla ilgili elinde her ne bilgi ve belge var ise, Cumhuriyet savcılarına ve adalete teslim etmektir. Aksi durumda, hem hukuki anlamda hem de kamuoyu vicdanında mahkum olacağına inancımız tamdır" diye belirtti.

"TAKDİRİ KAMUOYUNA BIRAKIYORUZ"

Kazaların üzerinde hassasiyet durmanın gerektiğini belirten avukat Taşar, "Bir vakıanın tanımlanması ve anlamlandırılması ancak vakıanın kendisine bakılmasıyla mümkündür. Dolayısıyla söz konusu şahıs tarafından, vakıanın kendisine ve maddi gerçeklerine bakmak yerine, kazanın üzerinden henüz 24 saat bile geçmemişken kazanın şekli ve sebepleri hakkında henüz bir ön rapor ve değerlendirme bile ortaya çıkmamışken, üstelik ne İstanbul Havalimanı kazanın mahalli, ne de İGA kazanın herhangi bir şekilde tarafı iken, müvekkillerimle kaza arasında bir bağ kurmaya çalışmasının ne anlama geldiğinin takdirini kamuoyuna bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak avukat Taşar, "Bu vesile ile İGA olarak konunun hukuken sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyor, son dönemde yaşadığımız felaketlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(İrem Demir/İHA)