İGA yöneticilerinden gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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İGA yöneticilerinden gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu

6 saat önce

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun da aralarında bulunduğu İGA yöneticileri adına, gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İGA yöneticilerinden gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu, System.String[]

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun da aralarında bulunduğu İGA yöneticileri adına, gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA yöneticilerinin avukatı Ali Taşar, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Kadri Samsunlu'nun da bulunduğu 21 yöneticinin adının "şikayetçi" olarak yer aldığı dilekçede, Ali Kıdık'ın "hakaret" ve "iftira" suçlarından yargılanması talep edildi.

Dilekçenin sunulmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Ali Taşar, dün sosyal medyada, mantık kurallarına ve insani değerlere aykırı, seviyesiz ima ve iftiralar içeren bir iddianın dile getirildiğini belirterek, bununla ilgili suç duyurusu yaptıklarını söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrasında havacılık sektörüyle ilgili bir haber sitesinin sahibi olan Kıdık'ın iftira ürettiğini savunan Taşar, "Bu şahıs, İGA ve yöneticilerini, Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili bir kumpas içerisinde göstermek, daha da ötesi bu talihsiz kazayla ilişkilendirmek gibi hem akla hem ahlaka ve hem de insanlığa son derece aykırı bir imada bulunmuştur. Ayrıca konuyla ilgili elinde belgeler olduğunu iddia ederek, İGA yöneticileri hakkında bu konu bağlamında bir rüşvet iddiası ortaya atmıştır." diye konuştu.

Taşar, iddia sahibi kişinin, sosyal medyada paylaşımda bulunmak yerine elinde ne belge ve bilgi varsa ivedilikle başsavcılıklara teslim etmesi gerektiğini aktararak, "Aksi durumda, hem hukuki anlamda hem de kamuoyu vicdanında mahkum olacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Başsavcı, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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