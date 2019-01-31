Son Dakika Haberleri: Igad'dan Güney Sudan'daki Ateşkes İhlallerine Tepki

Igad'dan Güney Sudan'daki Ateşkes İhlallerine Tepki

2 saat önce

ADDİS Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Güney Sudan'da tarafların ateşkesi ihlal ettiği yönündeki haberlerin kalıcı barışa ilişkin umutları azalttığını bildirdi.

Igad'dan Güney Sudan'daki Ateşkes İhlallerine Tepki, System.String[]
ADDİS Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Güney Sudan'da tarafların ateşkesi ihlal ettiği yönündeki haberlerin kalıcı barışa ilişkin umutları azalttığını bildirdi.

IGAD Güney Sudan Özel Temsilcisi İsmail Wais, yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca süren iç savaşın ardından ülkedeki siyasi tarafların barıştığını hatırlatarak, "Ateşkes anlaşmasının ihlaline ilişkin haberler IGAD'ı umutsuzluğa düşürmekte." ifadesini kullandı.

Güney Sudan halkının savaş ve şiddetten yorulduğunu, korku egemenliğinin son bulması gerektiğini belirten Wais, ateşkes anlaşmasını imzalayan tüm tarafların halkın barış çağrısına saygı gösterme sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Güney Sudan halkının ülkesini ve hayatını yeniden inşa etmek istediğine işaret eden Wais, halkın bu arzusunu etkileyecek ihlallerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öte yandan ülkedeki ateşkesi izlemekle görevli Ortak İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (JMEC), ülkenin Yei River Eyaleti'nde askeri yığınak yapıldığını açıklayarak, tüm taraflara sağduyu çağrısı yaptı.

Eylülde barış anlaşması imzalanmıştı

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da eylül 2018'de düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:12 Kaynak: AA

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