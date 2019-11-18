Son Dakika Haberleri: IGAD'dan Güney Sudanlı taraflara "anlaşmaya uyun" çağrısı
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IGAD'dan Güney Sudanlı taraflara "anlaşmaya uyun" çağrısı

6 saat önce

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), geçiş hükümeti kurmayı erteleyen Güney Sudanlı siyasi taraflara barış anlaşmasına uyma çağrısı yaptı.

IGAD'dan Güney Sudanlı taraflara

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), geçiş hükümeti kurmayı erteleyen Güney Sudanlı siyasi taraflara barış anlaşmasına uyma çağrısı yaptı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış sürecini takip eden gözlemcilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan IGAD Güney Sudan Özel Temsilcisi İsmail Wais, siyasi taraflara 100 gün sonrasına ertelenen yeni geçiş hükümeti takvimine uymaları uyarısında bulundu.

Wais ayrıca, orduda yer alan komutanlardan ülkelerinin geleceği için çalışırken kendi aralarında iş birliği halinde olmalarını istedi.

Barış anlaşması gözlem komitesi Ortak İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun (RJMEC) başındaki isim olan Augustine Njoronge ise hükümetin anlaşma maddelerinin yerine getirebilmesi için verdiği mali sözleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar, ay başında, geçiş hükümetinin 100 gün ertelenmesinde anlaşmaya varmıştı. Geçen yıl yenilenen barış anlaşmasına göre tarafların 12 Kasım itibarıyla hükümeti kurması planlanıyordu.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudan, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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