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IGAD dönem başkanlığını Sudan devraldı

6 saat önce

ADDİS Doğu Afrika'da sekiz ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu ve son dönemde etkisini artıran Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) dönem başkanlığı Sudan'a verildi.

IGAD dönem başkanlığını Sudan devraldı, System.String[]

ADDİS Doğu Afrika'da sekiz ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu ve son dönemde etkisini artıran Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) dönem başkanlığı Sudan'a verildi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Aden Körfezi ve Kızıldeniz güvenliğinin masaya yatırıldığı IGAD Liderler Zirvesi'nde yeni IGAD başkanının Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk olması kararı alındı.

Hamduk, yıllardır Etiyopya başbakanlarının oturduğu koltukta bir yıl boyunca görev alacak. Ayrıca, IGAD'ın yeni yönetici sekreteri Etiyopya'nın eski Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu olacak.

Bölgesel entegrasyonun sağlanmasında son yıllarda önemli rol oynayan IGAD'a Güney Sudan, Cibuti, Uganda, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan üye bulunuyor.

Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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