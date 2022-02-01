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IGAD gelecek hafta Sudan krizinin çözümüne yönelik rolünü açıklayacak - Son Dakika

IGAD gelecek hafta Sudan krizinin çözümüne yönelik rolünü açıklayacak

01.02.2022 23:20

Doğu Afrika bloğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), gelecek haftaki Afrika zirvesinde Sudan'daki siyasi krizin çözümüne dair rolünü belirleyecek.

Doğu Afrika bloğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), gelecek haftaki Afrika zirvesinde Sudan'daki siyasi krizin çözümüne dair rolünü belirleyecek.

IGAD Yönetici Sekreteri Workneh Gebeyehu, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Sudan krizinin çözümü için bloğa bağlı ülkelerin gelecek hafta rolünü açıklayacağını söyledi.

IGAD'ın Sudan'daki krizin çözümü için yardımcı olmaya çalıştığını belirten Gebeyehu, "Önümüzdeki hafta Addis Ababa'da yapılacak Afrika zirvesinde Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği askıya alınmadan siyasi krizle ilgili uygun kararların alınması için üye ülkelerin liderlerine raporlar sunmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim'den beri hükümetin kurulamadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.

IGAD gelecek hafta Sudan krizinin çözümüne yönelik rolünü açıklayacak
IGAD gelecek hafta Sudan krizinin çözümüne yönelik rolünü açıklayacak
IGAD gelecek hafta Sudan krizinin çözümüne yönelik rolünü açıklayacak

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Hartum, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IGAD gelecek hafta Sudan krizinin çözümüne yönelik rolünü açıklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: IGAD gelecek hafta Sudan krizinin çözümüne yönelik rolünü açıklayacak - Son Dakika
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