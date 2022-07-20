IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu, yarın Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, 21 Temmuz 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızla yapılacak görüşmede başta Afrika Boynuzu'ndaki kuraklık sorunuyla mücadele olmak üzere, bölgedeki gelişmeler ve IGAD'la iş birliğinin geliştirilmesi hususlarının ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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