İGAM 2022 Ödül Töreni Ankara'da yapıldı - Son Dakika
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İGAM 2022 Ödül Töreni Ankara'da yapıldı

21.06.2022 22:35
İGAM 2022 Ödül Töreni Ankara'da yapıldı

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), başkentte 2022 İGAM Ödül Töreni düzenledi.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), başkentte 2022 İGAM Ödül Töreni düzenledi.

İGAM'ın 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle organize ettiği etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilci Yardımcısı Giulia Ricciarelli Ranawat, İGAM Başkanı Metin Çorabatır, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Kaymakcı, AB ile Türkiye arasında 2016'dan bu yana mevcut olan anlaşmaya dikkati çekerek, AB tarafının anlaşma koşullarını Türkiye için yeteri ölçüde yerine getirmediğini belirtti.

Kaymakcı, "mülteci konusunun bir sorundan ziyade yönetim meselesi" olduğunu kaydederek, bu süreci AB ile Türkiye'nin birlikte yönetmesi gerektiğini ifade etti.

Göç meselesinin birkaç ülkeye bırakılamayacağını vurgulayan Kaymakcı, "Türkiye, Avrupa'nın göç yükünü büyük ölçüde taşıyan ülke konumundadır. Bu ilelebet devam edemez. Dolayısıyla külfetin de paylaşılması gerekiyor." dedi.

Dünya genelinde mülteci sayısı 100 milyonu geçmiş durumda

İGAM Başkanı Çorabatır ise mülteci meselesiyle yakından ilgilendiğini, en üzücü olanın her sene açıklanan BM raporlarında tablonun daha kötüye gitmesi olduğunu ifade etti.

Güncel mülteci rakamının 100 milyonu geçtiğine işaret eden Çorabatır, "Üst üste 6 yıldır dünyada en çok mülteci barındıran, onlara uluslararası koruma sağlayan bir ülkenin mensubu olduğum için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Ranawat da mültecilerin çatışma alanlarında yaşamayı seçmediklerini, yer değiştirme haklarının olduğunu dile getirerek, "bu insanların uluslararası hukuka göre korunmalarının şart" olduğunu anlattı.

Sanal İGAM Mülteci Müzesi açıldı

Programda, kazanan adaylara ödülleri takdim edildi.

"Angela Burdett-Coutts Ödülü", İzmir merkezli Suriyelilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Saleh Ali'ye ve "Talat Miras Ödülü" Hayata Destek Derneğine verildi.

Etkinlik kapsamında sanal İGAM Mülteci Müzesi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

Müzede, dünyada ve Türkiye'de iltica ve göçün tarihsel sürecine dair önemli olayların fotoğrafları yer alıyor.

Etkinlik alanında, mültecilerin hazırladığı yiyecekler de davetlilerin beğenisine sunuldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İGAM 2022 Ödül Töreni Ankara'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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